Campanha do Agasalho bate recorde de arrecadações em Santo André

A Campanha do Agasalho 2024, promovida pelo Núcleo de Inovação Social, por meio do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, terminou com arrecadação recorde de 278 mil itens, 31 mil a mais do que na ação do ano passado. A iniciativa, que começou em maio, foi encerrada no fim de setembro.

Ao todo, mais de 55 mil andreenses em situação de vulnerabilidade social foram aquecidos com roupas, cobertores, meias, toucas, cachecóis, entre diversos outros itens de inverno.

O repasse dos itens e o recorde de arrecadações só foi possível graças às doações realizadas pelos andreenses em todos os pontos de troca espalhados pela cidade e nas cinco Lojas Solidárias localizadas nos quatros shoppings centers e na Coop Queirós.

“Não tem como não se emocionar com tamanha solidariedade do povo andreense, que nunca deixa de pensar no próximo. Agradeço o apoio e a confiança de todos os nossos parceiros, tornando mais esta ação em um grande sucesso, superando o recorde do ano passado”, agradece a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

As contribuições solidárias para o período mais frio do ano foram direcionadas às 126 entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade andreense. Com os resultados deste ano somados as três últimas edições da Campanha do Agasalho, são mais de 960 mil itens arrecadados e doados – sendo 210 mil em 2021, 230 mil em 2022, 247 mil em 2023 e 278 mil em 2024.

As Lojas Solidárias seguem recebendo doações nos shoppings ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho, além da Coop Queirós, devido à demanda humanitária latente para todo o ano.