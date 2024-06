Campanha do Agasalho 2024 faz doação para a Favela Olaria

A Campanha do Agasalho 2024 do Fundo Social de São Paulo vai destinar, em parceria com a Defesa Civil do Estado, cerca de 2.400 peças de roupas, 250 cobertores, 65 cestas básicas e cinco paletes de água para as famílias desabrigadas, vítimas de um incêndio de grandes proporções na Favela Olaria, na Vila Andrade. O incêndio atingiu a comunidade nesta madrugada (25), localizada na zona sul da capital, e as chamas destruíram dezenas de casas.

A Campanha do Agasalho do FUSSP e a Defesa Civil do Estado farão a entrega dos paletes na manhã desta terça-feira, 25, na Rua das Taboas, número 25-B. Os cidadãos impactados podem procurar o local para retirada dos itens.