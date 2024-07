Campanha do Agasalho 2024 da ACISA arrecada mais de 17 mil itens

Graças à solidariedade da população e das empresas parceiras, a Campanha do Agasalho da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – foi um sucesso e arrecadou mais de 17 mil itens entre peças de agasalhos e acessórios de inverno, além de 350 cobertores novos, sendo 250 doados pela associação. Toda a arrecadação foi encaminhada para o Fundo Social de Solidariedade do município andreense.

Realizada no período entre 20 de maio e 22 de junho, a iniciativa faz parte do programa ACISA Solidária, criado em 2020 com a finalidade de propor ações sociais e divulgar atividades das entidades beneficentes, que atuam em várias frentes na cidade.

Neste ano, a campanha contou com o apoio da Tent Beach, Copafer, Nivalmix, ARS Parafusos, Gobatti Prediolar, Lunettes Ótica, Pantera Imóveis, Esporte Clube Santo André, Lilly Modas, Escola de Educação Infantil Picolino Mio, Dental Plus, Pro Pharmacos, Colégio Arbos, Hotel Blue Tree, Colégio Pentágono, ABC New Work Segurança do Trabalho e Escola Estadual Visconde de Taunay, como pontos de coleta.

“Esta ação superou nossas expectativas, haja vista que muitas pessoas já tinham colaborado com as diversas campanhas voltadas para o socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Toda a diretoria da ACISA agradece à solidariedade daqueles que se dispuseram em ajudar também os que vivem em situação de vulnerabilidade em nosso município”, destaca o presidente, Evenson Robles Dotto.