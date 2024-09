Campanha do Agasalho 2024 completa 3 meses neste sábado (7)

Neste sábado, 07/09, a Campanha do Agasalho 2024 do Governo do Estado de São Paulo, promovida pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), completa três meses de ações solidárias e registra a entrega de 125 mil cobertores para os 645 municípios paulistas. A iniciativa, que integra também operações da Defesa Civil, tem sido importante no apoio a comunidades em situações de vulnerabilidade.

A Campanha também integrou as operações realizadas pela Defesa Civil do Estado para auxiliar municípios e comunidades em situação de calamidade pública. Ao todo, 12,3 mil cobertores foram utilizados em operações como a Ação Noites Solidárias realizada na capital e que busca amenizar o frio da madrugada para população em situação de rua. O Fundo Social também esteve ao lado da Defesa Civil do Estado nas operações emergenciais realizadas na Comunidade Olaria (Zona Sul da Capital), que foi atingida por um incêndio de grandes proporções no mês de junho, deixando famílias desabrigadas. No interior do Estado, o FUSSP atuou ao lado da Defesa Civil nos incêndios ocorridos no final do mês passado que deixaram mais de 30 cidades em estado de alerta.

Balanço

Até o momento, a Campanha do Agasalho arrecadou R$ 1.405.844,59, além de receber 13.200 peças de roupas e 31.258 cobertores para doação. Em julho, a primeira-dama e presidente do FUSSP, Cristiane Freitas, liderou a entrega de quase dois mil agasalhos, além de gorros, cobertores e roupas de frio para animais, em visitas a associações e hospitais. Novas ações já estão programadas para a distribuição de mais cobertores em instituições de saúde e ONGs cadastradas no Fundo Social.

Uma das inovações deste ano é o “Cobertômetro”, uma ferramenta inédita disponível no site oficial da Campanha (www.campanhadoagasalho.sp.gov.br). O sistema permite que qualquer cidadão acompanhe as doações, segmentadas por região e tipo de item, incentivando ainda mais contribuições e assegurando a transparência do processo.

Como ajudar

Apesar da Campanha estar chegando ao final, o Governo do Estado reforça a importância de doações de itens essenciais de inverno. Aqueles que desejam contribuir podem fazer doações em dinheiro ou entregar cobertores e outras peças de inverno nos postos indicados.

Doações em dinheiro:

Conta Corrente: 19.771-8

Agência: 1897-X (Banco do Brasil)

CNPJ/MF: 44.111.698/0001-98

Doação de cobertores e roupas de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo, Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h)

Demais cidades: Postos definidos pelas prefeituras locais