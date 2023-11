Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama chega na Neo Química Arena Corinthians 

A Neo Química Arena Corinthians recepciona a carreta-móvel do programa Mulheres de Peito, iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), instituição privada sem fins lucrativos que faz a gestão completa de diagnósticos por imagem. A carreta estará disponível entre os dias 28 de novembro a 02 de dezembro, realizando gratuitamente mamografias para mulheres com mais de 35 anos.

A carreta da mamografia chega para contribuir com a agilidade do diagnóstico, garantindo o acesso facilitado para mulheres da cidade e região. Para realizar o exame na carreta as candidatas de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar RG, cartão do SUS e um pedido médico. Já pacientes de 50 a 69 anos podem levar apenas RG e cartão do SUS.

Segundo Doutora Vivian Milani, médica radiologista especialista em saúde da mulher da FIDI, “oferecer exames gratuitos é uma maneira de reforçar a realização regular do exame precoce que é de extrema importância, principalmente devido à alta incidência de cânceres de mama, que é o tipo mais comum que afetam o sexo feminino. Assim, a carreta é uma oportunidade que visa incentivar a realização da mamografia, como também o autocuidado da mulher”.

Localizada na Avenida Miguel Inácio Curi 111, São Paulo (estacionamento Neo Química Arena Corinthians), com entrada pelo portão A, a carreta atende de segunda a sexta-feira, das 8h à 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), por meio da distribuição de senhas no período da manhã. Serão realizados 50 exames nos dias da semana e 25 aos sábados.

Programa Mulheres de Peito em São Paulo (Neo Química Arena Corinthians)

Período: 28 de novembro a 02 de dezembro

Endereço: Avenida Miguel Inácio Curi 111, São Paulo (Entrada pelo portão A, no estacionamento Neo Química Arena)

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h à 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados).

Distribuição de senhas de atendimento no período da manhã.

Documentos necessários

– Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos: RG, cartão do SUS e pedido médico.

– Mulheres de 50 a 69 anos: RG e cartão do SUS.