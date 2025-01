Campanha de Popularização do Teatro em Campinas (SP) terá início neste sábado (11)

A Campanha de Popularização do Teatro em Campinas, São Paulo, tem início neste sábado, 11 de janeiro, e se estenderá até 9 de fevereiro, oferecendo uma programação variada com 23 espetáculos destinados a diferentes faixas etárias. Os preços dos ingressos são bastante acessíveis, com valores que vão até R$ 20.

As apresentações ocorrerão no renomado Teatro Castro Mendes e incluem peças tanto para o público adulto quanto infantil, abrangendo desde comédias até clássicos da dramaturgia brasileira. O evento visa democratizar o acesso ao teatro, proporcionando entretenimento de qualidade a todos os cidadãos.

Os espetáculos estão programados para acontecer às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados às 20h, aos domingos às 19h para o público adulto, e às tardes dos sábados e domingos às 15h para as crianças.

A compra de ingressos pode ser feita através do site do teatro. Os preços variam entre R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), com algumas apresentações oferecendo entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteira uma hora antes do espetáculo.

Entre as produções destacadas na programação estão “O Beijo no Asfalto” de Nelson Rodrigues e “O Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna. As crianças poderão desfrutar de peças como “A Doce Valente” e “A Cigarra e a Formiga”. A seguir, confira alguns dos principais espetáculos da campanha:

A Doce Valente – Sábado, 11 de janeiro, às 15h – Classificação: Infantil/Livre – Preço: a partir de R$10

O Encanto da Minhoca – Domingo, 12 de janeiro, às 15h – Classificação: Infantil/11 anos – Preço: a partir de R$10

Escola de Mulheres, Uma Sátira ao Patriarcado – Domingo, 12 de janeiro, às 19h – Classificação: Adulto/12 Anos – Entrada gratuita

Djanira, Mulher Mãe Do Campo Grande – Quinta-feira, 16 de janeiro, às 20h – Classificação: Adulto/Livre – Preço: a partir de R$10

Cigarra e a Formiga – Domingo, 19 de janeiro, às 15h – Classificação: Infantil/Livre – Preço: a partir de R$10

O Auto Da Compadecida – Domingo, 2 de fevereiro, às 19h – Classificação: Adulto/Livre – Preço: a partir de R$10

Esta iniciativa não só enriquece a cena cultural da cidade como também reafirma o compromisso com a acessibilidade ao teatro para todos os públicos. Para mais informações sobre a programação completa e aquisição dos ingressos, os interessados podem visitar o site oficial do Teatro Castro Mendes.