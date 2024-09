Campanha de Nunes cria site ‘Ricardo nunca mais’ para rebater página de Boulos

Após a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) colocar no ar um site chamado “Ricardo Nunca Mais”, a coligação de Ricardo Nunes (MDB) criou uma página com o mesmo nome e endereço muito similar, mas para defender o prefeito de São Paulo.

Enquanto o endereço criado pela campanha de Boulos é ricardonuncamais.com.br, o feito pela campanha de Nunes Boulos é ricardonuncamais.com.

Diferente do conteúdo criado pela equipe do psolista, o site “Ricardo Nunca Mais”, assinado pela equipe de Nunes, apresenta mensagens positivas sobre a gestão do atual prefeito, como “nunca mais faltou vaga na creche”.

Além disso, a descrição do site classifica a administração do emedebista como inesquecível: “Ele transformou áreas cruciais como mobilidade urbana, segurança, saúde, educação e infraestrutura, garantindo um reconhecimento que fará com que nunca mais seja esquecido”, diz o texto de apresentação.

Nesta semana, Boulos levou à TV e ao rádio depoimentos de parentes de pessoas que morreram pela demora no atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Oi, Ricardo Nunes. Seu descaso matou meu marido. Coração. Esperando um exame que nunca foi feito. Eu não confio em você”, diz uma mulher no início da propaganda.

No fim do programa de Boulos, o telespectador é incentivado a procurar o site “Ricardo Nunca Mais”. A campanha de Nunes afirmou que entraria na Justiça para pedir direito de resposta, mas ainda não o fez, optando por criar o site primeiro.

Uma pessoa próxima ao prefeito e ativa na campanha relatou que o site é uma maneira mais rápida de responder à campanha do psolista do que esperar a Justiça.