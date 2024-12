Campanha de Natal do Golden Square terá arrecadação de alimentos e sorteio de vales compras

Para celebrar a temporada natalina em grande estilo, o Golden Square Shopping preparou uma ação especial para presentear os clientes e transformar o Natal de famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pela ONG Ação Cidadania.

A campanha que vai de 09 a 24 de dezembro, funciona da seguinte forma: a partir de R$500 em compras o cliente pode trocar por um Chocottone da Casa Bauducco de 450g. O participante também ganha um número da sorte para concorrer a dois vale-compras de R$5.000,00 para utilizar nas lojas do Golden Square Shopping. Caso a pessoa doe 4kg de alimentos não perecíveis no balcão de trocas da promoção, os números da sorte serão dobrados até o final da campanha. Os números da sorte são ilimitados a partir R$500,00 em compras já a troca pelo Chocottone é limitado a 1 CPF por pessoa.

Para participar basta cadastrar as notas fiscais no aplicativo do Golden Square – disponível para Google Play e Apple Store – resgatar um voucher e apresentá-lo no posto de troca localizado no Piso L2 (entre a Hering e Lofty Style).

“Além de estimular as vendas e colocar nossos lojistas em evidência, nossa campanha foi pensada justamente para aproveitar o fluxo e adesão que as ações comerciais geram para atingir a meta de donativos de 6 toneladas que serão destinados ao programa Natal Sem Fome”, detalha Renann Mendes, gerente de marketing do empreendimento.

Serviço:

Promoção de Natal

Quando: De 09 a 24 de dezembro

Onde: Shopping Golden Square

Endereço: Av. Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo-SP