Campanha do Banco de Sangue de Santo André proporciona troca de mensagens entre doadores e pacientes

Pelos próximos dias, as pessoas que forem à instituição doar sangue serão surpreendidas com uma árvore de Natal ornamentada com expressões de agradecimento enviadas pelos pacientes que recebem as bolsas de sangue. A ideia é estimular a troca de mensagens, convidando os doadores a também deixarem uma palavra de esperança a esses pacientes que estão internados nos hospitais em tratamento. Os doadores receberão também uma pequena lembrança para enfeitar sua árvore de Natal.

Para complementar o tom do clima natalino, as peças que começam a ser veiculadas nas redes sociais do Banco de Sangue trazem o mote “Decore seu Natal com esperança – neste Natal, cada doação é uma luz a mais na árvore da esperança”, reforçando que o gesto solidário da doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

O GSH Banco de Sangue de Santo André ressalta a importância de sensibilizar a população para a necessidade da doação de sangue neste período em que há uma queda acentuada nos estoques, em função das festas de final de ano, das confraternizações nas empresas e entre amigos e as férias escolares, em que as famílias viajam e, assim, muitas pessoas se esquecem de doar sangue.

“É um momento de confraternização e solidariedade e, por isso mesmo, é importante nos lembrarmos também dos pacientes que estão internados e precisam dos hemocomponentes para seus tratamentos”, afirma Janaína Ferreira, líder de captação do Banco de Sangue.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.