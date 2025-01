Campanha de multivacinação na Estação Engenheiro Goulart de 20 a 22 de janeiro

A Estação Engenheiro Goulart da CPTM recebe a campanha de multivacinação na segunda-feira (20), na terça (21) e na quarta (22), sempre das 9h às 16h, para reforço de imunização de crianças, adolescentes, adultos e idosos.



Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha pretende fazer uma intensificação do calendário vacinal vigente. Para cada público-alvo haverá um grupo de imunizantes disponíveis no posto volante da estação.



As crianças receberão as vacinas de proteção à Paralisia Infantil, Rotavírus, Hepatite B e A, Tétano, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela, Pneumonia e Meningites.



Já para os adolescentes estarão disponíveis as vacinas de HPV, Hepatite B, Meningite, Difteria, Tétano, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola.



Os adultos e idosos podem intensificar a imunização com as aplicações de Hepatite B, Difteria, Tétano, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola.



Haverá consulta no sistema de registro para acompanhar o histórico da pessoa, mas é importante apresentar a caderneta de vacinação.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.



Serviço

Campanha de Multivacinação

Local: Estação Engenheiro Goulart, que atende as linhas 12-safira e 13-Jade da CPTM

Data: segunda-feira (20), terça (21) e quarta (22)

Horário: das 9h às 16h