Campanha de doação de sangue de Diablo IV é um sucesso e recebe mais de 700 doadores em 5 dias

A campanha de doação de sangue promovida por Diablo IV em parceria com o Banco de Sangue de São Paulo e com a Brasil Game Show (BGS) foi, mais uma vez, um sucesso. De dia 30 de setembro a 4 de outubro, a grande mobilização por parte dos jogadores levou 719 doadores ao banco de sangue. A quantia de sangue doado na ação pode salvar até 2,4 mil vidas.

Durante a campanha, os doadores puderam resgatar um ingresso para visitar a BGS no dia 10 de outubro e uma camiseta exclusiva de Diablo IV: Vessel of Hatred. Ao todo, 666 ingressos e camisetas foram distribuídos nos cinco dias de ação.

Os participantes da campanha e os fãs da franquia que irão à BGS 2024 terão a chance de visitar um estande temático de Vessel of Hatred, a primeira expansão de Diablo IV, que chega dia 8 de outubro. No espaço, o público presente participará de uma experiência imersiva que os colocará em Nahantu, local onde se passará a expansão.

Além das ativações temáticas preparadas no estande de Vessel of Hatred, os visitantes do evento poderão ainda participar de sessões de Meet & Greet com influenciadores e criadores de conteúdo de Diablo IV. O calendário completo dos encontros no estande da expansão será anunciado em breve por meio do perfil do Diablo Brasil no Instagram.

Para saber tudo sobre Diablo IV, acesse o site oficial e encontre materiais em Gamespress. Confira também os perfis oficiais de Diablo do Brasil no YouTube e Facebook.