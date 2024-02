Campanha de Castração Animal de Diadema chega a quase mil cirurgias gratuitas

Símbolo do compromisso da Prefeitura de Diadema com o bem estar animal, a Campanha Municipal de Castração Animal, iniciada em 2023, alcançou o total de 990 animais castrados e microchipados. O serviço foi executado por uma empresa contratada por licitação, mas supervisionado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da UVZ – Unidade Municipal de Vigilância de Zoonoses (antigo CCZ).

De acordo com a direção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema, no mutirão ocorrido na segunda-feira, 29/1, foram castrados 166 animais, assim divididos: 13 caninos machos, 82 caninos fêmeas, 32 felinos machos e 39 felinos fêmeas. A ação aconteceu no estacionamento do Centro Cultural Diadema / Teatro Clara Nunes, região central.

Esse foi o sexto e último mutirão da Campanha de Castração Animal. Mais uma vez, o evento foi bem sucedido, sem intercorrências e com muitos elogios e agradecimentos de tutoras/tutores de cães e gatos.

A castração animal faz bem à saúde dos animais. O procedimento causa redução de agressividade nos cães machos. Já nas fêmeas, a cirurgia contribui para prevenção do câncer de mama. Além disso, a castração é eficaz no controle populacional de cães e gatos, aumenta a longevidade e a qualidade de vida.

Tutoras felizes e pets saudáveis

Para a alegria da família de Maria Sueli Bernardo da Silva, moradora do Jardim Campanário, as cachorrinhas ‘Mel, Polli e Ane’ também foram atendidas pela Campanha de Castração da Prefeitura e passam super bem. “Nossas três cadelinhas são todas irmãs de uma mesma ninhada. Quando nós decidimos adotá-las, como eu já tinha meus pets e mora em apartamento, cada um dos meus familiares se prontificou a assumir uma delas”, contou.

Maria Sueli disse ainda que ficou muito surpresa e satisfeita com o atendimento. “Todos os profissionais foram muito atenciosos conosco e bastante cuidadosos com os animais”, avaliou.

Outra moradora que aprovou o mutirão foi Tânia Cristina da Silva. Residente no Jardim Ruyce, ela é tutora da cachorrinha ‘Aurora’, que também foi atendida. “Achei incrível essa campanha! Nós precisamos valorizar essa iniciativa da Prefeitura porque é uma ação grandiosa e importante para o bem estar animal”, afirmou.

A cadelinha ‘Pitucha’ também foi uma das beneficiadas pelo mutirão de castração. Ela foi adotada em 2020, durante uma Feira de Adoção Animal realizada pela Prefeitura, em parceria com o Shopping Praça da Moça. Sua tutora, Marli Mendes Gonçalves é moradora do bairro Conceição. “Gostei muito do atendimento e da organização no geral. Achei que o mutirão da Prefeitura foi uma boa ação em prol dos animais, por isso gostaria que não acabasse. Enfim, meu sonho é que a cidade tenha Hospital Veterinário, futuramente”, disse Marli.