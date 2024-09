Campanha de aniversário 70 Anos COOP terá mais de R$ 3 milhões em prêmios

Com 103 unidades de negócio, entre varejo alimentar e drogarias, a Coop completará no dia 20 de outubro, 70 anos de fundação e para reforçar o seu protagonismo e importância nas praças onde está presente, promete uma das maiores campanhas de aniversário já realizadas, tendo como mote: Coop 70 anos – melhor a cada geração.

Até o dia 10 de novembro, os cooperados e clientes participantes da iniciativa concorrerão a mais de R$ 3 milhões em prêmios, sendo 14 automóveis, 7 motocicletas, 70 prêmios diários, além da promoção exclusiva de 7 viagens e 7 smartphones para quem utilizar o cartão de crédito Coop no pagamento das compras.

Para participar, a mecânica é bastante simples: basta somar R$ 150,00 em compras cumulativas, com o mínimo de R$ 30,00 por cupom, para garantir um número da sorte e concorrer aos prêmios, que serão sorteados no dia 13 de novembro. A chance de ganhar é dobrada, com um cupom adicional, para quem pagar as compras com o cartão Coop ou fazer as compras pelo e-commerce, além dos produtos aceleradores da campanha, resultante da forte parceria firmada com a indústria e distribuídos em diversas categorias.

Em seguida, é só cadastrar os cupons fiscais no site da campanha www.aniversariosetentacoop.com.br e, nesse momento, o participante ainda poderá ser surpreendido com um dos 70 prêmios sorteados diariamente.

O valor da compra de medicamentos, bebidas com teor alcoólico acima de 13º, tabaco, fórmulas infantis e produtos de puericultura não é computado para efeito de participação na campanha, bem como o gasto com cartão-conteúdo, cartão-presente, recargas de celular e outros serviços.

“Lançamos esta campanha, a maior em muitos anos, como forma de agraciar nossos cooperados e clientes com a oportunidade de muitos prêmios além das ofertas que virão, pela parceria de tantos anos. Temos na base de clientes a nossa maior fortaleza e é essa fidelidade que nos trouxe tão longe. É com esse espírito de fortalecer nosso compromisso de buscar sempre a inovação e a excelência no atendimento de forma contínua que apresentamos esta ação”, destaca o CEO da Coop, Pedro Mattos.

Hoje, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, mais de 6 mil colaboradores e 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias, e canais digitais. Somente na região do ABC alcança market share na ordem de 30%.