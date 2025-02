Campanha da Multiplan arrecada R$ 1,1 milhão para ações solidárias no Brasil

Durante os meses de novembro e dezembro, cada nota fiscal de compras cadastrada no aplicativo Multi, app da Multiplan, resultou em uma doação de R$ 0,10 pelos shoppings. Ao final da ação, a empresa ainda dobrou o valor arrecadado.

A iniciativa integra o “Multiplique o Bem”, hub de impacto social da Multiplan, que visa gerar impactos positivos, fortalecer laços comunitários e promover a sustentabilidade. Em 2023, a ação arrecadou R$ 860 mil, beneficiando mais de 26 mil pessoas em todo o Brasil. O crescimento de 22% na arrecadação em relação ao ano anterior reforça o compromisso da companhia com ações sociais de grande impacto.

Doações em diversos estados brasileiros

Os recursos arrecadados foram direcionados a diversas instituições pelo país. O MorumbiShopping e o Shopping Vila Olímpia fizeram uma doação conjunta ao Instituto G10 Favelas, em Paraisópolis, entregando 1.165 cestas básicas, totalizando 20,9 toneladas de alimentos.

No Shopping Anália Franco, a campanha garantiu 1.250 cestas básicas ao Hospital Santa Marcelina, somando 18 toneladas de alimentos. Já o ParkShopping São Caetano contribuiu com mais de 8 toneladas de alimentos não perecíveis, distribuídos em 530 cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.

“Há quatro anos, o Arrecadômetro de Natal reforça nosso compromisso em transformar vidas. Superar as metas de arrecadação nos enche de orgulho e reafirma nosso propósito. Agradecemos aos nossos clientes, lojistas e colaboradores por acreditarem e engajarem na ação junto conosco e transformar a realidade de tantas famílias”, destaca Vander Giordano, Vice-Presidente Institucional da Multiplan.