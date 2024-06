Campanha da ANEEL orienta empresas e toda população a evitarem incêndios próximos a linhas de transmissão

“Ficar sem luz é fogo. Incêndios apagam sua energia”. Esse é o mote da campanha de comunicação lançada nesta segunda-feira (3/6) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com o objetivo de conscientizar a população brasileira sobre os riscos de desligamentos das redes elétricas devido a incêndios principalmente na época seca do ano, cujo período crítico vai de julho a outubro. Neste ano, a campanha também tem o objetivo de alertar as concessionárias de transmissão de energia elétrica sobre a importância de realizarem as limpezas de faixa (supressões vegetais) em suas linhas de transmissão antes do início do período mais crítico do ano, que é quando ocorre o maior número de queimadas e de desligamentos de linhas de transmissão. Sem a supressão da vegetação localizada embaixo das linhas de transmissão, os riscos de uma queimada passar por baixo das linhas e provocar curtos-circuitos aumenta muito, podendo provocar blecautes que prejudicam todo o país.

Além da falta de manutenção das faixas das linhas de transmissão, a ocorrência de queimadas e incêndios florestais é uma grande preocupação. Esses incidentes são verificados principalmente no Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins e Goiás, além de outros estados e regiões do país. Todavia, devido ao fato de o sistema elétrico brasileiro ser quase todo interligado, uma queimada em um local remoto de algum desses estados pode causar desligamentos “em cascata” de linhas de transmissão em todo o país, aumentando o risco de grandes ocorrências de interrupção de energia. Essas ocorrências indesejáveis já foram experimentadas algumas vezes na história do Brasil e os prejuízos para a indústria, o comércio e toda a população brasileira foram incalculáveis.

A campanha da ANEEL de 2024 é composta por vídeos, materiais para redes sociais e spots de rádio que orientam a população a ligar para o número 193, dos Bombeiros, sempre que identificar fogo próximo às torres de transmissão. Além disso, o conteúdo educativo traz medidas preventivas para evitar ocorrências no dia a dia. Os materiais da campanha serão disponibilizados na página da campanha de prevenção de incêndio no site da ANEEL.

Realizar queimadas próximas às linhas de transmissão é crime! O Decreto 2.661, de julho de 1998, proíbe atear fogo em uma faixa de 15 metros dos limites de segurança das linhas de transmissão de energia e de 100 metros ao redor das subestações. O calor gerado pelas queimadas, além de provocar curto-circuito, resultando em desligamentos, pode danificar as estruturas metálicas e os cabos condutores, causando interrupções no fornecimento de energia e elevado custo de recomposição, que é repassado para a tarifa de energia elétrica paga por todos os consumidores.

Algumas medidas preventivas são essenciais para evitar as ocorrências, tais como: