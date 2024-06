Campanha contra poliomielite vai até sexta-feira (14)

Termina nesta sexta-feira (14/06), a Campanha de Vacinação contra Poliomielite, voltada para proteção de crianças de um a quatro anos de idade contra a doença. Até lá, a dose contra a paralisia infantil é disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Diadema, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Para receber a dose, as crianças devem estar acompanhadas de um responsável com mais de 18 anos e apresentar carteirinha de vacinação, documento com foto e, se possível, o cartão SUS.

O objetivo da campanha é proteger as crianças contra a paralisia infantil, que pode paralisar os membros inferiores de forma irreversível e, em casos graves, levar à morte, além de ampliar a cobertura vacinal, preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) em 95% dos pequenos.

“As equipes de saúde da Atenção Básica têm realizado papel fundamental na busca ativa e sensibilização da população para que mantenha a caderneta de vacinação da criança atualizada para manter a erradicação da poliomielite”, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde na cidade, Cristina Marins.

Por fazer parte do calendário oficial da vacinação infantil, a dose continua disponível nas salas de vacina das UBSs para aplicação de dose regular e reforço, quando necessário.

Dia D

A campanha teve início em 27 de maio e o município participou do Dia D de Vacinação, no último sábado (08), quando foram imunizadas 1.756 crianças.

Serviço:

Campanha de Vacinação contra Poliomielite

Até 14 de junho de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde

Confira os endereços das UBSs em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.