Campanha “Adote um bom velhinho” incentiva a adoção de animais idosos

Durante o mês de dezembro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), promove a campanha “Adote um bom velhinho”, que tem o objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos idosos, com mais de oito anos de idade.

Adote um bom velhinho

Atualmente 60 animais com esse perfil aguardam por um lar no Centro Municipal de Adoção. Um deles é o Jorge, um cachorro de porte médio bastante alegre. Embora já tenha 11 anos, é um senhorzinho bem agitado que adora passear. Além disso, convive muito bem com outros cães, mas precisa de um tempinho para se adaptar com outros humanos até pegar confiança.

Os interessados em adotar um animal de estimação podem visitar a Cosap de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. Ao longo do mês, os munícipes que visitarem os animais idosos na Cosap poderão fazer fotos com os pets em uma área temática especialmente preparada para a campanha natalina e ainda ler as cartinhas dos animais alojados com pedidos ao Papai Noel.

Todos os animais disponíveis para adoção estão devidamente vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA), conforme lei municipal nº 13.131/01.

No dia da adoção, o cidadão deverá levar uma coleira com guia se for adotar um cão ou uma caixa de transporte, caso adote um gato. Além disso, o tutor também precisa apresentar o Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência recente (dos últimos três meses) e pagar uma taxa pública de R$ 31,20.

Benefícios de adotar um cão ou gato idoso

Se engana quem acredita que a adoção de um animal adulto representa uma difícil adaptação. Uma vantagem é que este animal possui temperamento mais previsível que o de um filhote. Por já ter se desenvolvido física e mentalmente, ele também não deixa dúvidas a respeito do seu tamanho, costuma fazer menos bagunça e não sente tanto prazer em destruir objetos.

Além disso, o munícipe que reside na capital e adota um cão ou gato acima de oito anos de idade no Centro Municipal de Adoção recebe o cartão Cuida Bem Idoso, que permite atendimento prioritário e vitalício desse animal em qualquer um dos quatro hospitais veterinários públicos da capital, localizados nas zonas norte, leste, sul e oeste.

Serviço – Campanha “Adote Um Bom Velhinho”

Endereço: Santa Eulália, 86 – Santana.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados das 9h às 15h.

Documentos necessários para adoção: CPF, RG e comprovante de residência. Não esqueça da caixa de transporte própria para animais (para adoção de gatos) ou coleira com guia (para adoção de cães).

Taxa municipal referente à adoção: R$ 31,20.

Acesse a página de cães para adoção.

Acesse a página de gatos para adoção.