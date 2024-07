CAMP Pinheiros segue com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

O CAMP Pinheiros segue com inscrições abertas para cursos livres profissionalizantes gratuitos em cinco eixos distintos: Práticas Administrativas, Informática Básica, Cabeleireiro, Confeitaria e Eletricista Predial e Residencial. As oportunidades de capacitação são direcionadas para pessoas entre 15 e 59 de idade em situação de vulnerabilidade e risco social. As atividades serão iniciadas no dia 15 de julho.

Importante lembrar que as vagas são limitadas e existe uma lista de espera para os cursos, obedecendo alguns critérios internos. As cargas horárias dos períodos manhã e tarde são de 440h e noturno 330h, divididas da seguinte forma para cada curso:

Práticas Administrativas (08h às 12h / 13h às 17h);

Informática (08h às 12h / 18h às 21h30);

Cabeleireiro (08h às 12h);

Confeitaria (13h às 17h);

Eletricista predial e residencial (08h às 12h / 18h às 21h30).

Desta forma, as atividades iniciadas em julho seguirão até o final de novembro. Os participantes recebem gratuitamente todo material necessário, incluindo apostilas vale-transporte e refeição no local. Ao final, há certificado de conclusão dos cursos. Todas as turmas participam das aulas do Convívio e Mundo do Trabalho dentro da sua carga horária, atividade que propõe expansão do conhecimento e preparo para o mercado atual.

Parceria – Importante destacar que, a iniciativa é promovida pelo Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo (CEDESP) do CAMP Pinheiros, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), da Prefeitura de São Paulo. Este já é o terceiro ano consecutivo de execução da ação de cursos profissionalizantes gratuitos.

As inscrições podem ser realizadas de duas formas:

Pelo site – https://www.camppinheiros.org.br/formulario-inscricao-cedesp/

Presencialmente: diretamente na unidade do CAMP Pinheiros: Rua Galeno de Almeida, 547, Pinheiros, São Paulo. Basta comparecer com documentos como RG, CPF, comprovante de residência, bilhete único e com o número do NIS.