CAMP Pinheiros recebe Troféu Empregabilidade Jovem Brasil 2024  

Fazer a diferença na vida de adolescentes e jovens visando a preparação desse público, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social para o mundo do trabalho, é um dos eixos essenciais realizado pelo CAMP Pinheiros. Nesta terça-feira (28/05), a instituição recebeu o Troféu Empregabilidade Jovem Brasil 2024 em uma ação promovida pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O evento reuniu diversas organizações do setor no teatro do CIEE, em São Paulo, e teve como proposta a discussão de um tema de ampla relevância para o nosso País: a empregabilidade jovem no Brasil, que enfrenta diversos desafios e oportunidades, refletindo um panorama complexo influenciado por fatores econômicos, sociais e tecnológicos.

Para Rogerio Correa, Head de Gente & Gestão do CAMP Pinheiros, iniciativas como essa são importantes para o desenvolvimento, crescimento e fortalecimento do setor. “Nos sentimos muito honrados em ser uma instituição que apoia e faz a diferença com um trabalho relevante dentro de uma proposta diferenciada com o Programa Aprendiz”, comenta ao lembrar que a instituição já inseriu mais de 25 mil adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

Dados inéditos – durante o evento, a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apresentou dados e informações inéditas sobre o setor. O levantamento mostra que o número de jovens, na faixa etária entre 14 e 24 anos, que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. Saltou de 4 milhões no 1º trimestre de 2023 para 5,4 milhões no mesmo período deste ano.

Deste grupo, cerca de 60% são mulheres, a maioria com filhos, e 68% são negros. De acordo com a gestora da Pasta, os números ainda são um reflexo dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19 e podem ser explicados, em parte, pelo trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade.

O estudo mostra ainda que, os jovens entre 14 e 24 anos representam 17% da população brasileira (34 milhões de pessoas), e a maioria deles (39%) vive na região Sudeste, sendo metade no Estado de São Paulo. Além disso, de acordo com informações da PNAD Contínua, do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação do grupo no mundo do trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, que era de 52,7% no 1º trimestre. No mesmo período deste ano, a porcentagem é de 50,5%.

