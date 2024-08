CAMP Pinheiros expande atendimento do Programa Aprendiz com abertura de novo polo em Santo André

O CAMP Pinheiros, entidade com DNA social com mais de 46 anos de atuação na Capital, está com uma novidade aos adolescentes e jovens da Região do ABC. A instituição acaba de ativar um novo polo, em Santo André, para quem busca oportunidade de primeiro emprego e qualificação profissional por meio do Programa de Socioaprendizagem, na faixa etária de 15 a 22 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O novo polo, com capacidade para atendimento de 250 aprendizes, funciona em espaço cedido pela Faculdade Anhanguera (Rua Senador Flaquer, 456, Centro). Os interessados devem se cadastrar para ingresso ao programa pelo site do CAMP Pinheiros (https://www.camppinheiros.org.br/seja-um-aprendiz/).

A nova unidade vai proporcionar aos adolescentes e jovens da região maior facilidade de acesso ao Programa de Socioaprendizagem oferecido pelo CAMP Pinheiros, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros locais. Outro ponto importante será atender à demanda das empresas da região que precisam cumprir legislação com a contratação de aprendizes.

“Além disso, a medida contribui efetivamente para o desenvolvimento econômico e social da região, preparando e qualificando jovens para ingressarem no mundo do trabalho, fato que resultará em aumento das oportunidades de emprego e melhora da economia local”, afirma Mabel Lima, Coordenadora de Comunicação, Marketing e Relações Corporativas do CAMP Pinheiros.

O polo Santo André atende um leque de empresas parcerias em diferentes segmentos e econômicos, abrindo novas possibilidades de oportunidades em hospitais, bancos, hotéis, varejistas, atacadistas e escritórios de forma geral.

O programa é composto por atividades teóricas, desenvolvidas no polo do CAMP Pinheiros, em Santo André, bem como práticas, realizadas diretamente nas empresas parceiras, resultando em um conjunto de ações bem estruturadas de conteúdos que preparam os aprendizes para o mundo do trabalho com demandas da atualidade e permitem que empresas desenvolvam e reconheçam novos talentos.

Outros polos – Vale ressaltar que a sede do CAMP Pinheiros, situada na Capital, possui ótimo acesso às principais linhas de ônibus, bem como trem e metrô. No entanto, é parte do planejamento da instituição chegar a outros pontos de São Paulo a partir da abertura de polos, caso da nova unidade em Santo André, mas também operacionalizando, em locais como Itaquera, Osasco e Cajamar, levando desta forma, mais oportunidades aos locais mais distantes dos grandes centros.