CAMP Pinheiros abre 200 vagas para aprendizes em São Paulo

O CAMP Pinheiros está com 200 oportunidades abertas para adolescentes e jovens com idade entre 15 e 22 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade social. As vagas, gratuitas, são do Programa Aprendiz, desenvolvido pela entidade com DNA social, e direcionadas pessoas nessa faixa etária e moradores da capital e região metropolitana.

As oportunidades são diversificadas, pois a instituição tem uma gama de empresas parceiras que atendem em diferentes segmentos, entre eles hospitais, hotéis, escritórios de advocacia, laboratórios, varejistas, restaurantes e bancos.

O programa é composto por atividades teóricas, desenvolvidas no CAMP, bem como práticas, realizadas diretamente nas empresas parceiras, resultando em um conjunto de ações bem estruturadas de conteúdos que preparam os aprendizes para o mundo do trabalho com demandas da atualidade. As turmas recebem capacitações que incluem pacote office, com ênfase em excel, conteúdos específicos de acordo com o segmento econômico da empresa, educação financeira, temas da atualidade e foco no desenvolvimento de questões comportamentais, as soft skills.

Os interessados que atendem os requisitos da aprendizagem são conectados as empresas e encaminhados as triagens das oportunidades. Todos os meses, a entidade encaminha por volta de 600 pessoas para oportunidades de primeiro emprego em parceiros situados na Grande São Paulo, que necessitam de atendimento à Lei da Aprendizagem.

O CAMP Pinheiros tem 46 anos e já incluiu no mundo do trabalho mais de 25 mil pessoas. Ao longo desses anos, foram mais de mil empresas parceiras no programa. A entidade também oferece suporte personalizado para os gestores das empresas contratantes.

Legislação – A Lei da Aprendizagem estabelece que toda empresa tenha cota entre 5% e 15% do seu quadro com aprendizes. Importante que os parceiros que contratam aprendizes do CAMP Pinheiros vão além do cumprimento da cota, pois se tornam patrocinadores e apoiadores dos demais trabalhos, que até hoje já atendeu mais de 70 mil pessoas, entre adolescentes, jovens adultos e idosos, todos em situação de vulnerabilidade social.

Quer ser um aprendiz? Acesse www.camppinheiros.org.br/aprendiz/

Sobre o CAMP Pinheiros

O CAMP Pinheiros – Centro Assistencial de Motivação Profissional – é uma entidade com DNA social que atua, há 46 anos, na inclusão social e no desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes, jovens, adultos e idosos. A Organização já atendeu, de forma gratuita, mais de 70 mil pessoas em cursos profissionalizantes, oficinas de geração de renda, atividades que envolvem experiências lúdicas, educativas e de imersão cultural e de lazer, assim como proteção especial das atividades no Centro Dia para Idosos. Ao longo dessa história, mais de 25 mil adolescentes e jovens foram inseridos no mundo do trabalho por meio do Programa Aprendiz com o apoio e das mais de 1.000 empresas parceiras, que contribuem para viabilização e execução dessa e outras ações.