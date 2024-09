Caminhos do Mar e Tirolesa Voo da Serra tem programação especial em comemoração à Semana da Pátria

Integrado ao Parque Estadual Serra do Mar, Caminhos do Mar tem uma estreita ligação com a Proclamação da Independência do Brasil. Abriga nada menos que a Calçada do Lorena, uma das trilhas por onde D. Pedro I passou a caminho do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. O caminho sinuoso abriga um inestimável patrimônio ambiental e histórico e revela, em cada curva, uma vista privilegiada e panorâmica da Baixada Santista.

Não sem razão, é o trecho do parque que mais atrai visitantes, em especial durante a Semana da Pátria. Para este ano, quando o Brasil completa 202 anos da sua independência, a Parquetur, empresa que responde pela gestão do uso público do Caminhos do Mar e da Tirolesa – um dos mais novos atrativos – vai presentear os visitantes com uma programação diferenciada e descontos de até 25% na compra de ingressos.

No período da promoção, os valores de entrada no Caminhos do Mar custarão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Para a Tirolesa Voo da Serra, os ingressos durante a semana custarão R$ 60 (voo duplo) e R$ 92 (voo exclusivo). Já nos fins de semana, incluindo o feriado de 7 de setembro, o voo duplo sairá por R$ 84 e o exclusivo por R$ 132.

Termos e condições:

Parque Caminhos do Mar:

Campanha válida para compra de ingressos avulso inteira e meia-entrada para visitas realizadas no período 4 a 8 e de 11 a 15 de setembro de 2024, exclusivamente por meio do site www.caminhosdomar.com.br ou do canal direto, através dos executivos de vendas. O ingresso promocional é pessoal e intransferível. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso. O desconto não se aplica para a compra do combo promocional, estacionamento, transporte interno e hospedagens.

Tirolesa Voo da Serra:

Campanha válida para compra de ingressos nas categorias voo exclusivo e voo duplo realizados no período 4 a 8 e 11 a 15 de setembro de 2024, exclusivamente pelos sites www.voodaserra.com.br ou www.caminhosdomar.com.br ou do canal direto, através dos executivos de vendas. O ingresso promocional é pessoal e intransferível. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso.

Confira a programação especial comemorativa

Datas: 4 a 8 / 11 a 15 de setembro

Quizz da Independência

Local: Rancho da Maioridade

Horários: 09h às 12h e das 14h às 16h

Dinâmica: Diversas atividades que irão estimular o raciocínio e conhecimento sobre o 7 de setembro.

Oficinas recreativas da independência

Local: Casa de Visitas

Horários: 09h às 12h e das 14h às 16h

Dinâmica: Brincadeiras e atividades sobre o tema da independência do Brasil para aguçar os sentidos e conhecimentos dos visitantes, de forma divertida.

Caça ao Tesouro

Local: Calçada do Lorena Trecho B

Horários: 09h às 12h e das 14h às 16h

Dinâmica: Dom Pedro I acabou perdendo seu tesouro enquanto subia a calçada do Lorena para dar seu grito de Independência. Quem ajudá-lo a encontrar, ganha uma recompensa.

Uma visita ilustre

Local: Todo o parque

Horários: 09h às 12h e das 14h às 16h

Dinâmica: Um cover do primeiro imperador do Brasil vai percorrer o parque para tirar fotos e interagir com os visitantes.

SERVIÇO

Caminhos do Mar

Para compra de ingressos, acesse: caminhosdomar.com.br

WhatsApp: (11) 97279-5616

Horário: 8h às 17h – de quarta-feira a domingo e feriados

Estrutura: Centro de Apoio ao Visitante com bilheteria, wi-fi, banheiro, bebedouro, redário, estacionamento, monitoria, transporte interno e opções de Alimentos e Bebidas: foodtrucks, trailers, Café 1922 – Cafeteria Portuguesa, Vito Forneria Artesanal e Quiosque do Açaí.

Tirolesa Voo da Serra

Para compra de ingressos, acesse voodaserra.com.br

Siga Tirolesa Voo da Serra no Instagram: @voodaserra

WhatsApp: (11) 97279-5616

Horário: 8h às 16h20 – de quarta a domingo e feriados

Ingresso voo duplo: O lançamento é feito com duas pessoas ao mesmo tempo, em cabos individuais, porém interligados.

Ingresso voo exclusivo: Voo individual. O visitante desce por cabo exclusivo, sem que haja espera por outra pessoa.

Endereços:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 38 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/SP

Portaria de entrada por Cubatão:

Rodovia SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP