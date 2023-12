Caminhos da Reportagem destaca os 20 anos do programa Bolsa Família

A edição inédita do programa jornalístico Caminhos da Reportagem aborda os 20 anos da política pública de combate à fome desenvolvida no país por meio do Bolsa Família. A atração especial traz a visão de especialistas e revela a perspectiva dos beneficiários da iniciativa neste domingo (17), às 22h, na TV Brasil. O conteúdo produzido pela emissora pública fica disponível no app TV Brasil Play.

Você já passou fome? A pergunta delicada tem como resposta um balançar afirmativo com a cabeça em muitas entrevistas feitas pela equipe do canal no interior do Maranhão, estado com a maior taxa de pobreza do Brasil, segundo um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Era meio quilo de arroz para oito pessoas. E, às vezes, nem isso tinha”, conta a dona de casa Maria Sueli de Oliveira. A pescadora Elisângela Rodrigues lembra que “nem todo dia tinha comida. A gente almoçava e, às vezes, não jantava. Ou jantava, mas não almoçava no dia seguinte”. Já a agricultora Márcia Cristina Barros se emociona ao dizer que passou fome amamentando. “Quando a minha filha nasceu, a fase era muito difícil”, recorda.

Transferência de renda

Relatos fortes marcam a reportagem temática sobre as duas décadas do Bolsa Família. Além de percorrer cidades do Maranhão, a equipe da TV Brasil aborda pesquisadores que estudam a temática da transferência de renda.

Os analistas avaliam o programa e apontam elogios, críticas e desafios sobre o benefício. “A pobreza caiu cerca de 75% em um período de 20 anos. Eu diria que, sem o Bolsa Família, a pobreza estaria 50% mais alta do que é hoje”, enfatiza o diretor do FGV Social, Marcelo Neri.

O acompanhamento e o controle são indicados como alguns dos gargalos. “Muitas vezes, a gente verifica, por parte dos órgãos centrais, uma deficiência no acompanhamento. Há uma certa negligência na questão do controle”, reclama o professor César Bergo, da Universidade de Brasília.

“Programas de transferência de renda são a principal estratégia de política social para atender a realidade de pobreza e de extrema pobreza”, lembra a professora Maria Ozanira da Silva e Silva, da Universidade Federal do Maranhão.

Histórico, valores e debates correlatos

Em todo país, 21 milhões de famílias recebem o benefício, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A transferência média, por família, é de R$ 680,61. O Bolsa Família nasceu em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula. Tem direito ao benefício toda família com renda mensal de até R$ 218, por pessoa.

A TV Brasil ainda trata de outros assuntos associados ao programa. Discussões como porta de saída do Bolsa Família, incentivo a quebrar ciclos de violência doméstica e circulação de dinheiro, principalmente, em cidades pequenas também fazem parte da apuração do canal público.

Além disso, a repórter Ana Graziela Aguiar elenca sonhos e mostra exemplos de crianças beneficiadas que hoje são adultos com carreiras bem sucedidas. A atração jornalística traça um panorama sobre a contribuição do programa para essas pessoas.