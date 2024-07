Caminhos da Reportagem destaca 20 anos da Política Nacional Cultura Viva

A Política Nacional Cultura Viva (PNCV) é tema do programa Caminhos da Reportagem, disponibilizado nessa segunda-feira (8) pela TV Brasil. A edição pode ser assistida no canal da emissora no Youtube e destaca a potência dos Pontos de Cultura para a promoção da diversidade cultural do país.

No vídeo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, reforçou o compromisso da Pasta em acolher os diversos grupos culturais que existem no país nas políticas públicas. “Em todos os lugares, tem uma peculiaridade de expressão cultural e originalidades que fazem parte da vida daquelas pessoas. A verdade é que a cultura vem do próprio povo. Então, o Ministério, nesse momento, tem a função de colaborar para que todos sejam acolhidos dentro das políticas públicas. A Cultura Viva, pela sua capilaridade e fortaleza, resiste ao tempo há 20 anos, reverberando até internacionalmente e sendo uma política que inspira em outros lugares”.

A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Márcia Rollemberg, citou a importância da transformação do programa Cultura Viva, criado em 2004, em política nacional de corresponsabilidades entre os três entes federados e a sociedade civil, por meio da Lei n.º 13.018/2014. “Hoje tem esse momento mais especial ainda nos seus 20 anos, que é poder ter um financiamento, com uma vinculação de R$ 3 bilhões por ano para a cultura. Então, tenho dois mil municípios que já manifestaram o interesse de executar a Cultura Viva com esses recursos, além da pactuação com o DF e os estados. Essa pactuação é importante porque os estados e municípios são potentes parceiros para a gente poder fazer essa política ser uma política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura”, acrescentou Márcia.

Hoje, são quase seis mil Pontos de Cultura certificados pelo Ministério da Cultura (MinC) no Cadastro Nacional. Nesse universo, a reportagem mostrou experiências na Grande São Paulo, que soma 340 pontos. Um deles é o São Mateus em Movimento, no extremo leste da capital paulista, onde são oferecidas a crianças e adolescentes oficinas de instrumentos musicais e de grafite, aulas de reforço escolar e outras atividades.

O Ponto de Cultura Aquarela, em Campinas, no interior paulista, também teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho e fazer cultural na reportagem especial. O espaço oferece oficinas de artesanato, feiras solidárias, formação para professores e diversas atividades culturais, como contação de histórias, apresentações de teatro e de música.

Do interior de São Paulo, a reportagem seguiu para o Ceará, mostrando a força dos Pontos de Cultura pelo interior do país. A região do Cariri, no Ceará, é um celeiro de cultura popular.

A reportagem especial trouxe ainda relatos de pessoas que participaram da construção e aprimoramento da Cultura Viva ao longo desses 20 anos, como o historiador e escritor Célio Turino. Ele esteve à frente da Secretaria da Cidadania Cultural do MinC entre 2004 e 2010, período em que foi criado o Programa Cultura Viva.