Caminhonete fica atolada em praia de Florianópolis

Na manhã da última terça-feira (25), um incidente inusitado ocorreu na Praia da Daniela, em Florianópolis, onde uma caminhonete ficou atolada ao tentar retirar uma motoaquática do reboque. O episódio, que gerou repercussão nas redes sociais, aconteceu por volta das 10h, conforme relatado por banhistas que estavam no local.

Imagens capturadas por frequentadores da praia mostram o esforço de um grupo de pessoas tentando empurrar o veículo para longe da água. A banhista Júlia Martins Gonçalves registrou o momento e afirmou que a operação para desatolar a caminhonete durou aproximadamente 20 minutos.

Em seu relato, Júlia descreveu a cena em que a água começou a transbordar do interior do veículo, já quando este havia sido movido de volta para a areia. “Eles estavam retirando o jet-ski do reboque, mas estacionaram muito dentro da água, e o carro acabou atolando. Quando a moça abriu a porta, saiu bastante água”, detalhou a testemunha.

A Guarda Municipal de Florianópolis não foi chamada para intervir na situação. A reportagem tentou entrar em contato com os proprietários da caminhonete, mas não obteve sucesso.

Além disso, a reportagem questionou a prefeitura sobre as normas que permitem a presença de veículos para o lançamento e recolhimento de embarcações na praia, mas até o fechamento deste texto não houve resposta.

A legislação municipal 4601/95 especifica que as áreas permitidas para tráfego de embarcações são as extremidades navegáveis das praias do município e os trapiches públicos ou privados. A norma também estabelece que os veículos e reboques utilizados para transporte das embarcações devem permanecer no local apenas pelo tempo necessário à realização das operações.

O incidente destaca não apenas os desafios enfrentados pelos motoristas ao manobrar em áreas costeiras, mas também a importância de seguir as regulamentações locais para garantir a segurança e evitar complicações semelhantes.