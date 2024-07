Caminhoneiro tenta esconder quase 300 kg de drogas em carga de ração, mas é preso em SP

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante após a Polícia Civil encontrar quase 300 quilos de drogas escondidos em meio a uma carga de ração no caminhão em que ele dirigia. O caso aconteceu na terça-feira (29), na região do Belém, zona leste de São Paulo.

Policiais do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), da 5ª Delegacia Seccional, investigavam uma ocorrência de tráfico de drogas, quando receberam informações de que um caminhão, envolvido no transporte de entorpecentes, passaria pela avenida Condessa Elisabeth de Robiano.

As equipes realizaram campana e se posicionaram no endereço, até que viram o veículo com as características informadas na denúncia. O motorista foi abordado e disse que estava transportando uma carga de ração para cachorros.

Durante a vistoria na carroceria do caminhão, os policiais encontraram, em meio aos paletes de ração, caixas de papelão com 479 tijolos de maconha, que totalizaram 281 quilos.

As drogas foram apreendidas e passaram por perícia. O caminhoneiro foi encaminhado à 5ª Delegacia Seccional, na zona leste, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de veículo e o objeto.