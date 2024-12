Caminhoneiro tenta esconder 360 kg de maconha em fundo falso, mas é preso no interior de SP

Um caminhoneiro, de 34 anos, foi preso com mais de 360 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Palmital, interior de São Paulo, na terça-feira (3). As drogas estavam escondidas em um fundo falso na carroceria do caminhão.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária realizavam a Operação Impacto na região quando abordaram o veículo para a fiscalização. Durante a vistoria, os policiais notaram que a carroceria estava vazia, o que é incomum naquele trecho. Eles também suspeitaram do motorista, que apresentou nervosismo com a presença dos militares.

Devido à suspeita, os policiais decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa e encontraram o fundo falso que armazenava pelo menos 360 pacotes de maconha.

Conforme foi apurado no local, o homem pegou as drogas em Foz do Iguaçu, no Paraná, com o objetivo de entregá-las na capital paulista.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Palmital, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Foi determinado ainda a quebra do sigilo telefônico do suspeito. Os policiais vão analisar o aparelho para identificar outros possíveis envolvidos no crime.