Caminhoneiro tem carga de R$ 13 mil recuperada após ação da PM na zona sul de SP

A Polícia Militar recuperou uma carga, avaliada em mais de R$ 13 mil, que havia sido roubada de um caminhoneiro na terça-feira (4). Na ação, que aconteceu na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, dois suspeitos, de 24 e 30 anos, foram presos.

As vítimas, um caminhoneiro e um ajudante, descarregavam as mercadorias, quando foram abordadas e ameaçadas por três suspeitos, que fugiram com as caixas de cigarro e isqueiro.

Policiais estavam em patrulhamento pela região, quando foram informados, via Centro de Operações da PM (Copom), sobre a ocorrência. A equipe conseguiu encontrar os envolvidos minutos após o roubo, com base nas informações e característica do veículo usado pelo trio durante a fuga.

Ao perceber a presença dos agentes, um dos suspeitos fugiu em uma moto, já os outros dois foram presos em flagrante. A carga foi levada à delegacia. A equipe entrou em contato com o caminhoneiro, que teve as mercadorias recuperadas.

Os envolvidos no crime foram levados à delegacia e permaneceram presos em flagrante, sem possibilidade de fiança. O caso foi registrado como roubo de carga no 101° Distrito Policial do Jardim Imbuias, que segue com as investigações para encontrar o terceiro envolvido no assalto.