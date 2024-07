Caminhoneiro é preso com 700 kg de maconha escondidos em sofás no interior de São Paulo

Cerca de 700 quilos de maconha foram encontrados acoplados a estrutura de sofás que eram transportados em um caminhão. A descoberta foi feita pela Polícia Militar Rodoviária durante uma fiscalização na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, na segunda-feira (15).

O motorista, de 46 anos, foi abordado no quilômetro 413 da rodovia. Os militares realizavam uma fiscalização de rotina quando interceptaram o veiculo.

Ao notar o nervosismo do suspeito, os militares iniciaram a vistoria. Logo em seguida, encontraram os 796 tijolos da droga escondidos na estrutura dos sofás, sob os estofados.

O criminoso foi detido no local, e o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Assis. Segundo a polícia, o homem havia recebido a droga em Umuarama, no Paraná, e a entregaria na capital paulista.

Quase 100 kg de maconha encontrados no assoalho falso de uma caminhonete em Presidente Prudente

Ainda ontem, os militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam quase 100 quilos de maconha. A droga estava escondida no assoalho falso de uma caminhonete que foi abordada na rodovia Assis Chateaubriand, em Presidente Prudente, também no interior paulista. O motorista foi preso.

Os agentes suspeitaram do veículo, com placas do Mato Grosso do Sul, durante uma fiscalização de rotina. Na vistoria, a equipe encontrou um fundo falso no assoalho, atrás de um dos bancos, e outro no compartimento de carga. Nos dois locais havia 135 tijolos de maconha.

As pesquisas no sistema policial apontaram que o suspeito possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita. Ele permaneceu preso, e o caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia da cidade.