Caminhoneiro é preso com 57 tijolos de cocaína escondidos em carga de amido de milho

Um caminhoneiro foi preso após a Polícia Militar Rodoviária encontrar 57 tijolos de cocaína escondidos em uma carga de amido de milho. O flagrante aconteceu na quarta-feira (14), na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, no interior de São Paulo.

As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam a Operação Impacto na região, em conjunto com Polícia Federal, quando abordaram o caminhão para a fiscalização.

O condutor apresentou nervosismo durante a abordagem. Na vistoria da carga, os policiais encontraram os tijolos de cocaína, que totalizaram quase 48 quilos.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal de Marília.