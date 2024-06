Caminhoneiro é preso com 220 tijolos de pasta base de cocaína no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um caminhoneiro em flagrante por transportar 220 tijolos de pasta base de cocaína escondidos no estepe e nos pneus do veículo. A ação aconteceu nesta terça-feira (11), na rodovia Paulo Nilo Romano, em Jaú, no interior de São Paulo.

Durante a Operação Impacto, em conjunto com a Polícia Federal, as equipes receberam informações do centro de inteligências da PM do transporte de drogas em um caminhão com destino a regiao metropolitana de São Paulo. Os agentes encontraram o caminhão com as características mencionadas e realizaram a abordagem.

Durante a busca no veículo, foram encontrados 220 tijolos de pasta base. O condutor, que não possuía antecedentes criminais, foi detido em flagrante.

O caso registrado na Delegacia de Polícia Federal de Bauru.