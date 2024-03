Caminhoneiro e ajudante são libertados pela PM Rodoviária de sequestro em São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária libertou um caminhoneiro, de 42 anos, e um ajudante, de 36, durante um sequestro na rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na quarta-feira (27). Os dois suspeitos, de 22 e 25 anos, que ameaçavam as vítimas, tentaram fugir, mas foram presos.

Os agentes estavam na base, localizada no quilômetro 28 da rodovia, quando foram informados sobre um roubo em andamento, no qual os criminosos usavam um carro prata. Durante o patrulhamento, as equipes encontraram o veículo. A ordem de parada foi dada, mas o motorista não obedeceu, iniciando um acompanhamento.

Perto de uma praça de pedágio, os dois suspeitos desembarcaram e correram, mas foram alcançados pelos policiais. Ao verificar o carro, os agentes encontraram as duas vítimas. Elas informaram que transitavam pela rodovia, quando um motociclista os parou e informou sobre um problema no pneu do caminhão.

Quando o motorista e o ajudante pararam para verificar, foram abordados por dois suspeitos, sendo que um deles estava armado, e os obrigou a entrar no carro. Enquanto isso, o homem que estava na motocicleta fugiu com o caminhão.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde a prisão da dupla foi decretada. A arma e os celulares dos envolvidos foram apreendidos, bem como o carro usado no crime, que havia sido roubado no dia anterior.

A Polícia Civil segue com as investigações para prender o terceiro envolvido na ocorrência e recuperar o caminhão roubado. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba.