Caminhões e furgões em destaque na Fenatran 2024 – Nas rotas da solução

logomarca da Fenatran na entrada do São Paulo Expo/Luiz Humberto Monteiro Pereira/AutoMotrix

A Fenatran 2024, maior feira de transporte rodoviário de cargas da América Latina, está disposta a propor aprimoramentos que tornem a cadeia do transporte de cargas menos poluente, incluindo combustíveis alternativos e eletrificação. O evento reúne as principais empresas do setor de transportes e logística, ocupando uma área com cerca de 100 mil metros quadrados no São Paulo Expo, na capital paulista, de 4 a 8 de novembro. A expectativa é que a Fenatran 2024 gere um movimento de negócios superior a R$ 10 bilhões. Além de mais de 500 expositores, o espaço abriga um workshop de painéis e palestras que abordam as expectativas para o setor, incluindo tendências do mercado, produção, vendas, exportações e as metas de redução das emissões. Como sempre ocorre no evento, mais uma vez, quem mobiliza mais a atenção do público na Fenatran são os novos caminhões e veículos comerciais. Este ano, o projeto “Fenatran Experience” permitiu aos visitantes testarem caminhões e veículos comerciais das marcas Iveco, Mercedes-Benz, Scania. Volkswagen e Ford em um circuito na área externa do pavilhão.

Principais destaques dos fabricantes de veículos na Fenatran 2024

Volvo

A Fenatran 2024 é o palco da comemoração das três décadas do caminhão FH no Brasil, que teve mais de 200 mil unidades entregues desde que aportou no país. Para celebrar, a Volvo apresenta em seu estande a “Série Especial FH 30 anos”, limitada a 30 unidades na configuração 6×2 com motor de 500 cavalos e outros 30 exemplares do 6×4 com 540 cavalos. Repleto de itens exclusivos de segurança e conforto, é pintado na exclusiva cor vermelha metálica. Imponente, ganhou muitos detalhes, equipamentos e uma aparência luxuosa e esportiva, além de todas as novidades recentemente incorporadas ao modelo 2025 do FH. Os novos retrovisores por câmeras têm lentes sofisticadas para uma mais visão ampla, alcançando uma área maior em torno do caminhão em comparação à oferecida pelos espelhos tradicionais. Entre os recursos de inteligência artificial, destacam-se a nova geração do sistema I-See que, além da topografia da estrada, antecipa curvas e rotatórias, trazendo mais previsibilidade para o motorista e economia de combustível. A nova tecnologia de leitura de placas reconhece a sinalização da rodovia e alerta o condutor. A marca também mostra a tecnologia B100 Flex, que permite rodar com o diesel B14 (diesel S10 com 14% de biodiesel) e o B100 (biodiesel puro). O novo FMX Hexatrem, um 6×6 que pode rebocar até 250 toneladas, e o elétrico FM Electric, apresentado na Fenatran de 2022 e que já está em testes no Brasil, também chamam a atenção.

DAF

A DAF comemora a conquista de 10% de participação de vendas no mercado brasileiro de caminhões e traz novidades, incluindo três lançamentos da linha CF de caminhões vocacionais, para operações de transporte dos segmentos de mineração, florestal e construção civil. O CF voltado à mineração é o principal lançamento da marca holandesa na Fenatran, disponível com tração 8×4 e 6×4, podendo ser aplicado em carrocerias basculantes, plataforma e bomba de concreto. O modelo vem com motor Paccar MX-13 de 13,0 litros e 480 cavalos de potência. A DAF também exibiu o XF Elétrico, mas somente para apresentar a tecnologia que já oferece na Europa – não há previsão de vendê-lo no Brasil. Mas o que mais atraiu a atenção foi o “XF Special Edition Fenatran 2024”, uma opção personalizada do XF 530 6×2, com suspensão pneumática, exclusiva para o evento. O modelo tem plotagem própria, spoiler dianteiro, defletores de ar, saia lateral e rodas de alumínio customizadas, com detalhes em “chrome delete”, e para-lamas pintados. No interior, tem acabamentos em “black piano”, bancos de couro, revestimentos em capitonê, cafeteira, porta-bagagens multifuncional, teto com iluminação estilo “céu estrelado”, central multimídia com Apple CarPlay e televisão.

Volkswagen

Destaque no estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus na Fenatran 2024, o caminhão-conceito Meteor Hybrid é dotado de um motor a diesel e um sistema de eixo auxiliar elétrico de 200 cavalos desenvolvido pela Suspensys, empresa gaúcha que fabrica suspensões e eixos para caminhões. Projetado no Brasil, o veículo vem com sistema de tração inteligente para reduzir o tempo de viagem, o consumo de combustível e o desgaste do sistema de freio. O eixo auxiliar pode movimentar o caminhão no modo elétrico em baixas velocidades ou auxiliar o motor a diesel quando mais potência for necessária. O sistema proporciona mais capacidade de tração, tornando o terceiro eixo com tração e possibilitando a transformação em um 6×4. Isso se traduz em mais torque para subidas ou força para a partida quando traciona um reboque carregado. O sistema de regeneração recupera energia nas desacelerações e nos locais com variações de altimetria ao longo de um trajeto. A marca alemã apresenta ainda o extrapesado Meteor com nova cabine Highline, que inclui painel digital de série.

Iveco

Durante a Fenatran, a Iveco confirmou um investimento de R$ 510 milhões no Brasil em pesquisa e desenvolvimento de 2024 a 2028. O estande da marca italiana apresentou seu portfólio de veículos nas linhas Daily, Tector e S-Way Euro 6 e em soluções de propulsão alternativa (elétrica ou a gás natural e biometano). O S-Way 460 NG 6×2 sintetiza bem a estratégia da Iveco no Brasil. Está sendo comercializado há sete meses e faz parte do programa “Brasil Natural Power”, cujo objetivo é desenvolver veículos comerciais (de cargas e de passageiros) movidos a combustíveis alternativos. Rodando com gás natural e biometano, o pesado reúne design moderno e tecnologia embarcada – com destaque para a central multimídia, o volante multifuncional e o pacote de segurança que inclui LDWS – leitor de faixa –, ACC (piloto automático adaptativo), AEBS (sistema de freio emergencial autônomo) e SR/ESC (controle de tração e estabilidade). O motor FPT Cursor 13 NG de seis cilindros do S-Way 460 NG 6×2 entrega 460 cavalos e 204 kgfm.

Mercedes-Benz

A marca alemã apresenta na Fenatran o Actros Evolution e o novo Accelo. Nova versão topo de linha do extrapesado, a Evolution deu ao Actros um design mais sofisticado, pintura de grade especial e faróis em leds, tudo de série. Como opcional, há o novo kit de robustez de cabine, para operações “mixroad”. Já os novos caminhões leves e médios da família Accelo ganharam design que combina detalhes futuristas e clássicos, com faróis horizontais em leds de série. Mas a surpresa da Mercedes-Benz foi a decisão de trazer ao mercado brasileiro caminhões elétricos a bateria para aplicações urbanas e interurbanas que fazem parte do portfólio global da Daimler Truck: o eActros e o caminhão leve conhecido na Ásia e na Europa como Fuso eCanter. A partir de 2025, a Mercedes-Benz do Brasil dará início ao programa de testes com 15 caminhões elétricos (cinco eActros e dez eCanter). O eActros é produzido na Alemanha e o eCanter, no Japão e em Portugal.

Scania

A partir de abril de 2025, todos os caminhões Scania sairão de fábrica de São Bernardo do Campo com a sétima geração eletrônica da marca, com sensores capazes de detectar veículos, ciclistas e pedestres, trabalhando em combinação com dados de comportamento do motorista em situação de risco de acidente iminente. Passam a integrar a lista de itens de série da linha extrapesada o exclusivo airbag lateral de cortina e o frontal, geladeira, gaveteiro, volante com controle de multimídia e detalhes cromados, compartimentos externos dos dois lados da cabine e farol de milha no teto da cabine. Mas a principal novidade da Scania é o lançamento do seu primeiro caminhão elétrico. Importado da Suécia, o 30 G 4×2 tem autonomia de aproximadamente 250 quilômetros e vocação para curtas distâncias de até 200 quilômetros, em operações “hub to hub” e distribuição. Tem tração 4×2 com 300 kW (410 cavalos) de potência, torque de 117,2 kgfm e capacidade máxima de tração (CMT) de 66 toneladas. Está equipado ainda com dois pacotes de baterias (em um total de 416 kWh).

Ford

O destaque do estande da Ford é a nova Transit, programada para chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2025. As mudanças na linha de furgões e vans se concentram principalmente na parte interna, com aprimoramentos e mais equipamentos de série. O novo painel de instrumentos é mais tecnológico, ergonômico e gera maior facilidade de se operar. A nova linha contará também com mais opções de configurações e de capacidades. Atualmente, a Transit está disponível nas variantes minibus, vidrada, furgão e chassi-cabine. Com motor de 165 cavalos e 39,7 kgfm e tração traseira, oferece a opção de transmissão automática e um conjunto de tecnologias de assistência ao motorista. Há ainda a versão 100% elétrica E-Transit.

XCMG

Fundada em 1943, a XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) está presente no mercado brasileiro desde 2004 – a gigante chinesa atua em 180 países e é a primeira no país asiático no setor de máquinas pesadas. Na Fenatran, a marca exibe o P9-560G, um caminhão pesado movido a GNL (gás natural liquefeito) de 560 cavalos e lança três caminhões 100% elétricos que estrearão no mercado brasileiro. São o leve E3-10T, com PBT de dez toneladas (R$ 450 mil), o médio E7-18T, com PBT de 16 toneladas (R$ 1,2 milhão) e o pesado E7-80T. Oferecido no mercado brasileiro por R$ 1,5 milhão, o caminhão-trator 100% elétrico E7-80T desenvolve impressionantes 747 cavalos de potência e 285 kgfm de torque. O PBTC homologado é de 74 toneladas ou 80 toneladas de CMT. As baterias têm 400 kWh de capacidade máxima e sua recarga pode ser feita com carregador tipo CCS2.