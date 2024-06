Caminho do Sal completa 10 anos com visita aberta ao Trecho dos Carvoeiros

Ao completar 10 anos em 2024, o Caminho do Sal realiza visitação ao Trecho dos Carvoeiros na próxima terça-feira (25), a partir das 8h30. A rota ecoturística possui aproximadamente 50 km e conecta São Bernardo, Santo André e Mogi das Cruzes em estradas de terra e cascalho, ideal para a prática de mountain bike, cicloturismo, caminhadas de longa distância, corrida rústica ou de montanha e cavalgada.

O Caminho do Sal é dividido em três pontos, que compreendem os 15 km do Trecho do Zanzalá, outros 13 km do Trecho dos Carvoeiros, além dos 25 km do Trecho do Bento Ponteiro. Juntos resgatam a história dos primeiros caminhos da Coroa Portuguesa pelo Planalto Paulista no período da colonização, no século XVII. Os tropeiros utilizavam o caminho para abastecimento do sal na região. Porém, era usada também para transporte clandestino de pedras preciosas, o que ocasionou o bloqueio.

Em meio a belas paisagens pela Mata Atlântica, a rota é um importante cenário de preservação do patrimônio histórico e ambiental.

O evento faz parte da programação do Junho Verde, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O ponto de encontro será o Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba, localizado à Rua Direita, 371, parte baixa da Vila. É preciso inscrever previamente, pois as vagas são limitadas para 30 pessoas. O link para inscrições é este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfT0989WCW7E9ZNs6toes6Tnly6oZ6obi5os7kW-r4qL-VsQ/viewform

Quem for participar deve vestir roupas leves que permitam a transpiração, de preferência calça, camiseta e meias de algodão. Os calçados devem ser fechados, confortáveis, com solado antiderrapante. Não usar chinelos ou tênis velhos demais. Recomenda-se levar um kit reserva de roupas, agasalho e capa de chuva por causa do tempo instável. As mochilas precisam ser pequenas e leves, composta por lanche, protetor solar, repelente, boné ou chapéu. Não é seguro levar materiais nas mãos e nem carregar sacolas.