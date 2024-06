Caminhão leve Hyundai HR 2005: leves na rede

A Hyundai Motor Brasil inicia as vendas do caminhão leve HR na linha 2025. O modelo para a ser oferecido agora na rede unificada de concessionárias Hyundai, incluindo o suporte para serviços de pós-vendas e peças. O preço sugerido é de R$ 179.990. “O caminhão HR é a primeira demonstração da nossa expansão de portfólio a ser oferecido por todas as concessionárias Hyundai no Brasil. Essa expansão incluirá veículos comerciais, como o HR, e também importados, como o SUV Palisade”, adianta Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil. Produzido sob licença em Anápolis (GO) pela Caoa Montadora, o novo HR acrescenta freio de estacionamento elétrico, seleção de tração 2WD e 4WD, DRL, ESC e adequação aos níveis de emissões determinados pelo Proconve L7. Primeiro veículo comercial da Hyundai a ser produzido no Brasil, em 2007, o HR ultrapassou recentemente a marca de 100 mil unidades fabricadas. Com capacidade de carga útil de 1.800 quilos, o modelo é equipado com motor 2.5 turbodiesel de 130 cavalos de potência e 26 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de 6 marchas