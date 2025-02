Caminhão de reparos cai em buraco durante operação em Cerquilho, interior de São Paulo

Na última terça-feira, dia 11, um incidente peculiar ocorreu em Cerquilho, São Paulo, quando um caminhão da Operação Tapa Buracos ficou preso em um buraco na Rua Mario Pilon. A situação, que chamou a atenção dos moradores locais, aconteceu enquanto a equipe terceirizada contratada pela prefeitura realizava serviços de manutenção nas vias da cidade.

O episódio se deu no bairro Nosso Teto e, segundo informações oficiais da administração municipal, o veículo estava executando sua função de reparo no pavimento quando caiu no buraco que deveria ser consertado. A ocorrência não resultou em ferimentos e não houve necessidade de interromper o tráfego na região.

Para resolver a situação, uma equipe da garagem municipal foi mobilizada ao local para auxiliar na remoção do caminhão. Apesar do inusitado do acontecimento, a prefeitura ainda não forneceu uma data específica para a realização do reparo no buraco em questão.

Esse episódio destaca as dificuldades enfrentadas por serviços públicos de infraestrutura e levanta questões sobre a efetividade das operações de tapa-buracos na cidade. O fato também serve como um lembrete da importância de um planejamento cuidadoso nas intervenções urbanas.