Caminhão com livros é apreendido com 1,5 tonelada de maconha no interior de SP

Três homens foram presos no domingo (28) por tráfico de drogas em Marília, no interior de São Paulo. Durante a operação Impacto, os militares apreenderam 1,5 tonelada de maconha e descobriram um esquema criminoso, em que dois dos suspeitos atuavam como batedores, escoltando o caminhão carregado com o entorpecente. A droga estava escondida em meio a livros.

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária estavam realizando uma operação conjunta com agentes da Polícia Federal na rodovia Rachid Rayes, quando desconfiaram de um carro com dois suspeitos escoltando um caminhão.

Os agentes abordaram os veículos no quilômetro 340 da rodovia. Ao abrir o compartimento de carga do caminhão, os policiais encontraram diversos livros e, escondidos no fundo do baú, vários paletes que ocultavam tijolos de maconha. Foram apreendidos 98 fardos com a droga.

Os policiais descobriram que a dupla que seguia no carro à frente tinha a função de detectar fiscalizações policiais e avisar o caminhoneiro para buscar rotas alternativas. Após identificar os suspeitos, os agentes identificaram que ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Além da dupla, o motorista do caminhão também foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Marília, que registrou o caso como tráfico de drogas.