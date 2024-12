Caminhão carregado de refrigerantes invade casas e derruba poste em Mauá

Na última quinta-feira (5), um incidente inusitado ocorreu no bairro Jardim Oratório, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Um caminhão carregado de refrigerantes colidiu com três residências e um poste, mas felizmente não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente não resultou em vítimas.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Mauá, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo ao tentar subir a Rua Petrolina. A perda de força do caminhão fez com que ele retrocedesse, atingindo as estruturas das casas e um poste no caminho. Em resposta ao ocorrido, a Defesa Civil interditou as residências afetadas como medida preventiva.

Imagens capturadas pelo Globocop mostraram equipes do Corpo de Bombeiros empenhadas na retirada da carga de refrigerantes do interior do caminhão durante o início da tarde.

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, destacou que suas equipes estão trabalhando no local para substituir o poste danificado e restabelecer o fornecimento de energia elétrica aos 132 clientes impactados pelo acidente.