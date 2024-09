Caminhada em apoio a Marcelo Lima reúne mais de 3.500 pessoas no Jardim Thelma

O candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), participou de uma caminhada em apoio à sua candidatura neste domingo (8), no Jardim Thelma, bairro onde nasceu e cresceu. A mobilização atraiu mais de 3,5 mil pessoas, que vestiram roxo, a cor oficial da campanha de Marcelo, e percorreram as ruas, animadas do início ao fim.

Marcelo Lima relembrou sua infância no Jardim Thelma. “Agora, o menino que cresceu aqui é candidato a prefeito de São Bernardo”, disse Marcelo, acrescentando: “A nossa campanha é da verdade, do amor, do respeito e das propostas”. Ele também destacou os principais projetos de seu plano de governo, que incluem melhorias na educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, e geração de emprego e renda.

Os apoiadores se concentraram na Rua Paraguaçu e percorreram as vias João Bruni e Modesto Salera. Além de Marcelo Lima, estavam presentes Zana Lima, sua esposa, Dona Cida, sua mãe, Dona Lourdes, sua sogra, Jessica Cormick, vice em sua chapa, Edinho Montemor e Rafael Demarchi.

No dia anterior, o candidato fez história ao liderar a primeira “caminhonata” da cidade. O evento inédito reuniu mais de cem caminhões, que partiram do Ginásio Poliesportivo, no Parque Anchieta, e percorreram as principais ruas dos bairros Jardim do Mar, Centro, Ferrazópolis, Demarchi e Batistini.

Líder nas pesquisas

Marcelo Lima lidera a corrida eleitoral para o Paço Municipal. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, mostra um empate técnico entre ele e Alex Manente. No cenário espontâneo, considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores entre os dias 2 e 5 de setembro. O grau de confiança é de 95%, com uma margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número SP-06397/2024.