Caminhada de Flavia Morando reúne 3.000 pessoas rumo à vitória pelas ruas do Três Marias

Grande caminhada, realizada na manhã deste domingo (22/9), reuniu mais de 3.000 pessoas e tomou conta das ruas do bairro Três Marias e região, em apoio à candidatura de Flávia Morando à Prefeitura de São Bernardo. Ao lado do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual Carla Morando e dos candidatos a vereador da coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo, a prefeiturável governista levou à população suas propostas para o futuro da cidade.

Divulgação

“O Orlando trouxe o progresso, terminou as obras paradas herdadas da irresponsabilidade do governo do PT. Eu sou a única representante verdadeira deste governo que transformou nossa cidade e nossas vidas nos últimos oito anos. Essa onda amarela que se formou hoje vai continuar trabalhando muito até o dia da eleição para não deixar ninguém esquecer que é 44 nas urnas com muita energia e disposição para seguir cuidando de cada canto da nossa querida cidade”, defendeu Flávia durante a atividade.

“Nossa cidade não pode parar, não pode correr o risco de ficar com criança esperando em fila por vaga em creche ou sem merenda de qualidade. Hoje elas recebem arroz e feijão, uniforme e material no primeiro dia de aula, entre tantas outras melhorias que só essa gestão foi capaz de realizar. Nessa região do Três Marias, implantamos arena-parque, praça-parque, trouxemos asfalto novo, reformamos a Emeb”, detalhou o prefeito Orlando Morando.

Se eleita, Flávia declarou que pretende manter o ritmo de progresso na cidade. Na saúde, entre as propostas estão a implantação de mais dois hospitais: um para as crianças e outro voltado aos idosos. O equipamento direcionado às crianças e adolescentes ficará responsável pelo atendimento de urgência e emergência deste público. Já o hospital do idoso servirá como serviço especializado no atendimento às pessoas que necessitam de cuidados de longa permanência – a proposta é ocupar o espaço ocioso do antigo HMU, no Rudge Ramos. As duas ações também ajudarão na redução da demanda das demais unidades de saúde.

OUTRAS PROPOSTAS – Na mobilidade urbana, por exemplo, a candidata governista projeta a implantação de faixa azul aos motociclistas e a construção de três viadutos: um na Avenida Lucas Nogueira Garcez para ligar à Avenida Pereira Barreto, evitando trânsito na região central, um conectando a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Viaduto Tereza Delta, no Km 20 da Via Anchieta, e outro na altura do Km 18 da Anchieta, possibilitando mais uma entrada e saída para a cidade.

Na educação, Flavia pretende municipalizar o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, hoje de responsabilidade do Estado, bem como levar o ensino em tempo integral para 100% das crianças de 0 a 5 anos (Educação Infantil) e aumentar de 22 para 40 o número de EMEBs contempladas com a medida. Já na área da segurança, ela reforça a proposta de ampliar a quantidade de câmeras de monitoramento de 750 para 2.000, fazer novo concurso público para a GCM e instalar novas bases da guarda, como no Alvarenga, Vila São Pedro e Pós-balsa.