Caminhada celebrará o Dia do Doador de Sangue em Mauá

O Dia Mundial do Doador de Sangue terá uma atividade especial em Mauá. Na próxima sexta-feira, a Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, vai promover uma caminhada que tem o propósito de reforçar a importância desse gesto solidário e ajudar a elevar o estoque na região. A partir das 08h, um grupo vai partir da UBS Magini (Rua da Pátria, Nº 83) e seguirá em caminhada até o Posto de Coleta de Sangue de Mauá, localizado no prédio do CRSMCA (Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente), na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. A recomendação é que todos vistam branco ou vermelho. Ao final do trajeto, os participantes da ação, incluindo trabalhadores da unidade, da secretaria de Saúde e público em geral, poderão doar sangue.

Essa atividade também integra a campanha que a Prefeitura de Mauá e o Fundo Social de Solidariedade do Município lançaram em maio, para incentivar a doação de sangue, uma vez que nos últimos meses, por conta do aumento de casos de doenças respiratórias e, principalmente a dengue, o número de doadores caiu.

Segundo estimativa da Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), que faz a gestão do Posto de Coleta de Mauá, houve uma redução de 20% na quantidade de pessoas realizando esse gesto tão importante, o que compromete ainda mais os níveis dos estoques que já operam frequentemente abaixo do ideal, que é de pelo menos 70%. Outro aspecto que gera apreensão, é que em casos mais graves da doença, o paciente pode necessitar de transfusão. Quem é infectado pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, precisa esperar um mês para poder doar sangue.

Ainda de acordo com a Colsan, o estoque atual consegue suprir as redes de atendimento de saúde por 10 dias. Os níveis mais críticos, ou seja, que necessitam urgentemente de doadores, são os tipos sanguíneos de fator negativo: A, B, AB e O. Além disso, também requer atenção especial o estoque de O positivo.

Posto de Coleta de Mauá foi inaugurado em março de 2023. Mais de 14.500 bolsas de sangue foram coletadas no período

A população mauaense tem colaborado substancialmente com a doação de sangue. Desde a inauguração, em 27 de março de 2023, o Posto de Coleta de Mauá já coletou 14.557. Se cada uma delas puder ajudar até quatro pacientes, é possível dizer que mais de 58 mil vidas podem ter sido salvas, graças a essa iniciativa.

Lembrando que, para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado, porém evitar refeições gordurosas três horas antes. Por isso é realizada a triagem do candidato.

O Posto de Coleta de Sangue está localizado na Rua Luís Lacava, 229, no prédio do CRSMCA (Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente). Sua inauguração contemplou uma demanda antiga dos moradores de Mauá, que antes precisavam se deslocar para outros municípios para doar sangue.

O material recebido é encaminhado para o hemocentro da Colsan, em São Bernardo do Campo. E rende hemocomponentes como concentrado de hemácias, de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, enviados a hospitais públicos do Grande ABC, entre eles o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini.

O horário de funcionamento do Posto de Coleta de Sangue de Mauá é de segunda a sábado, das 8h às 12h30. A doação poderá ser agendada pelo aplicativo COLSAN, que pode ser baixado na Google Play Store e Apple Play Store. Existe a opção sem a marcação da coleta, por ordem de chegada no local. O posto conta com médico, enfermeiro, captadora, técnico em enfermagem e recepcionista, além de apoio operacional.

No local é necessário apresentar documento oficial e original de identidade com foto contendo CPF e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou de habilitação). Menores de 18 anos, acompanhados de adulto, deverão levar o Termo de Autorização de doação preenchido, com firma reconhecida em cartório e RG (original e cópia) de ambos.