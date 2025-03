Camila Pudim viraliza vídeo especial de carnaval e celebra sucesso no Camarote Rio Praia

O Carnaval 2025 está fervendo, e Camila Pudim não ficou de fora da folia! No domingo (2), a criadora de conteúdo lançou um vídeo especial em homenagem ao Carnaval, que levou três dias para ser produzido, mostrando todo o seu talento e dedicação para capturar a essência da festa mais esperada do ano. O vídeo já conta com mais de 1.8 milhão de visualizações no Instagram e 1.6 milhão no TikTok.

Além disso, Camila aproveitou toda a energia do Rio Praia Camarote, um dos espaços mais cobiçados do Sambódromo, e seguirá curtindo o local também nesta segunda (3) e terça-feira (4). O espaço oferece estrutura premium, com open bar, open food, área de beleza e uma vista privilegiada dos desfiles, além de um line-up estrelado, com shows de Xande de Pilares, Jorge Aragão, Belo, Arlindinho, Thiago Martins, Marvvila, Grupo Pixote e muito mais.

Com uma agenda repleta de eventos incríveis, Camila Pudim segue aproveitando cada momento do Carnaval 2025 com muito estilo e animação!