Camila Pudim viraliza com vídeo de Carnaval

Camila Pudim está arrasando no Carnaval 2025! A criadora de conteúdo lançou um vídeo especial em homenagem à folia, que levou três dias para ser produzido. O vídeo, que mistura diversas maquiagens icônicas de Carnaval com cortes criativos e impressionantes, conquistou o público de imediato. Em menos de 48 horas, já somava 2,7 milhões de visualizações no Instagram e mais de 3,9 milhões no TikTok, totalizando incríveis 6,6 milhões de visualizações nas redes sociais.

Com mais de 25,4 milhões de seguidores no TikTok e 6,1 milhões no Instagram, Camila continua mostrando seu poder de viralização e conquistando cada vez mais público.

E para celebrar todo esse sucesso, Camila aproveitou toda a energia do Rio Praia Camarote, um dos espaços mais exclusivos e disputados do Sambódromo. Ela já esteve no local nos dias 2, 3 e 4 de março para curtir de perto o desfile das escolas de samba do Rio.