Camila Pudim viraliza com vídeo de ‘A Branca de Neve’ e alcança mais de 2 milhões de views em um dia

Camila Pudim fez de novo! A criadora de conteúdo, conhecida por transformar tendências em fenômenos virais, surpreendeu o público ao lançar um vídeo especial inspirado no aguardado live action de A Branca de Neve, que estreia nos cinemas no dia 20 de março.

No vídeo, Camila dá um show de criatividade ao se transformar nas personagens principais do filme, misturando maquiagens impecáveis, figurinos impactantes e transições de tirar o fôlego. O resultado conquistou o público instantaneamente: em menos de 24 horas, a produção já ultrapassa 2 milhões de visualizações nas redes sociais, com mais de 1,1 milhão no TikTok e 1,7 milhão no Instagram.

Sempre atenta à cultura pop, Camila mais uma vez prova porque é uma das criadoras mais influentes do momento. Seu talento em unir tendências visuais e storytelling segue rendendo números impressionantes e conquistando marcas de peso.

E a agenda da influenciadora segue movimentada! Nesta sexta-feira (14), Camila Pudim estará em São Paulo para um evento exclusivo da Netflix. A festa, que também terá Jéssica Cardoso como convidada, contará com a presença de Millie Bobby Brown e dos Irmãos Russo, celebrando o lançamento do filme The Electric State ao misturar o universo retrofuturista da produção com a energia contagiante do Carnaval brasileiro