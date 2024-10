Camila Pudim viraliza com collab em parceria com influenciadora mexicana

Em mais um vídeo divulgado de seu aclamado projeto #HalloweenDaPudim, Camila Pudim divulgou uma produção especial em parceria com Doris Jocelyn, influenciadora mexicana com mais de 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Camila viajou ao México na última semana especialmente para a gravação da produção, que homenageia o “Dia dos Mortos”, celebração mexicana de origem indígena. A produção viralizou de forma instantânea e, em menos de 24 horas, acumula mais de 20 milhões de reproduções no Instagram e no TikTok.

Confira:

Camila Pudim supera todas as expectativas neste #HalloweenDaPudim, celebrando uma época do ano que sempre marcou sua carreira. Na programação deste ano, a criadora de conteúdo personificou personagens da série Monster High, as irmãs bruxas dos filmes “Abracadabra” e uma cientista maluca, em vídeos que somam milhões de visualizações e elogios do público.

Após o sucesso recente com o “Asoka Makeup”, que viralizou com mais de 580 milhões de visualizações no TikTok, Camila consolida seu projeto como um dos mais aguardados de sua programação anual. A influenciadora segue buscando trazer produções inovadoras e criativas para o público que a acompanha, e se mantém como uma das maiores referências em maquiagem artística no Brasil.