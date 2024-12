Camila Pudim vence categoria “Vídeo do Ano” no TikTok Awards com o “Asoka Makeup”

Camila Pudim, uma das maiores criadoras de conteúdo do Brasil, levou para casa o prêmio de “Vídeo do Ano – Selo TikTok de Qualidade” no TikTok Awards 2024, na noite de ontem (17), com sua trend “Asoka Makeup”. Inspirado no filme indiano Asoka, o vídeo viralizou em abril deste ano e alcançou a impressionante marca de 597 milhões de visualizações, tornando-se um dos 10 mais assistidos da história da plataforma, bem como o vídeo mais visto do Brasil e do universo de maquiagens.

No palco da cerimônia, Camila emocionou o público com suas palavras de gratidão: “Eu estou tão feliz, só Deus sabe o quanto esse vídeo foi especial para mim. Tudo o que aconteceu depois desse vídeo foi especial pra mim. Ele veio como um presente de Deus. Quero agradecer especialmente ao meu esposo e companheiro de vida. Muito obrigada por acreditar em mim e nesse vídeo. E quero agradecer aos meus seguidores, minhas capivarinhas”, disse a criadora de conteúdo.

A produção de “Asoka Makeup” combina técnica impecável, narrativa envolvente e estética visual, características que marcaram o trabalho da influenciadora. “É muito especial pra mim o vídeo do ano ser um vídeo de maquiagem. A maquiagem está num lugar muito especial de autoestima e de diversão. Me sinto honrada de levar a maquiagem como entretenimento para as pessoas“, afirmou Camila.

Reconhecida por sua habilidade em captar tendências e transformar temas populares em fenômenos culturais, Camila cativou milhões de seguidores no Brasil e no mundo. A trend se espalhou rapidamente, inspirou outras produções e reafirmou o poder do TikTok como plataforma de expressão artística.

Com o prêmio de “Vídeo do Ano”, Camila Pudim consolida sua posição como uma das principais criadoras de conteúdo da atualidade. A influenciadora soma mais de 25 milhões de seguidores na plataforma.