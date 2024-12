Camila Pudim revive cena icônica da novela “Alma Gêmea” com Flávia Alessandra

Camila Pudim e Flávia Alessandra surpreenderam os fãs da novela Alma Gêmea com uma releitura inesperada de uma das cenas mais marcantes da trama. Divulgado na última sexta-feira (6), durante a exibição do último capítulo da reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”, o vídeo recria o momento em que Cristina, personagem vivida por Flávia, é arrastada para o inferno. Desta vez, porém, a vilã domina o diabo e assume o trono como rainha do submundo.

A produção, que já acumula impressionantes 6,1 milhões de visualizações nas redes em apenas três dias, trouxe um toque especial com a assinatura de Camila Pudim. No vídeo, Flávia Alessandra reviveu Cristina em todos os detalhes, desde o vestido roxo até as famosas “jóias de titia”, enquanto Camila transformou-se em uma versão assustadora do diabo, com pele vermelha e chifres elaborados.

A parceria conquistou os fãs da novela e os admiradores do trabalho artístico de Camila, que segue surpreendendo com suas criações e expandindo os limites de sua criatividade. Desde 2018, Camila Pudim traz inovação com seus conteúdos, com destaque aos makes e os challenges relacionados, que a fizeram conquistar uma base fiel de 25 milhões de seguidores no TikTok.