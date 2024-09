Camila Pudim recebe Juliana Luzie no quarto episódio da segunda temporada do Make Pod

No quarto episódio da segunda temporada do Make Pod, Camila Pudim e Jéssica Cardoso, apresentadoras do podcast, recebem Juliana Luzie, influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e presença marcante no TikTok. Com carisma e expertise em maquiagem e cuidados com a pele negra, Juliana compartilha dicas que têm elevado a autoestima de milhares de pessoas. (Link: https://bit.ly/3Te2FYb)

Durante a conversa descontraída, Juliana revela como está criando um legado de autoconfiança e transformação por meio de seu conteúdo no YouTube e redes sociais. O episódio explora questões de representatividade, autocuidado e empoderamento, temas centrais na jornada da influenciadora, que tem inspirado pessoas a se sentirem mais seguras e bonitas em sua própria pele.

Camila e Jéssica continuam a oferecer uma plataforma vibrante e dinâmica para debates sobre beleza e maquiagem. Com 12 episódios semanais, a segunda temporada do videocast, que estreou em agosto, conta com novos quadros interativos e convidados especiais, mantendo a promessa de diversão e informação.