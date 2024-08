Camila Pudim promove “Festa das Borboletas” junto a Rommanel

A Rommanel, especializada em joias banhadas a Ouro 18K e Prata maciça 925, se uniu à influenciadora Camila Pudim para promover sua nova coleção de joias intitulada “Festa das Borboletas”. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Camila, que soma mais de 30 milhões de seguidores, aplica suas conhecidas transições de maquiagens enquanto utiliza os brincos e colares da linha, que é inspirada nas borboletas e simboliza transformação e renascimento. Assista: https://www.instagram.com/p/C-_JNBLPMYY/

Com a nova ação institucional, a Rommanel busca ampliar sua conexão com um público mais jovem e digitalmente engajado, que valoriza influenciadores autênticos e tendências atuais. Criadora de conteúdo na web há mais de 11 anos, Camila ganhou projeção nacional com seu vídeo da trend “Asoka Makeup”, publicado em abril, e que alcançou 580 milhões de reproduções, tornando-se um dos 10 mais assistidos da história do TikTok. Desde então, suas trends de maquiagem sempre atraem imensa repercussão.

As joias banhadas a Ouro 18k e Prata Maciça 925 da coleção “Festa das Borboletas” foram desenhadas com detalhes que refletem formas orgânicas e movimentos associados às borboletas. Com um design destacado por sua pureza, a linha também traz a adição de um broche como novidade. A coleção estará disponível nas lojas físicas da Rommanel e em seu site oficial (rommanel.com.br).