Camila Pudim interpreta Elphaba de Wicked em novos vídeos virais com 10 milhões de visualizações

Camila Pudim continua impressionando o público com suas criações artísticas e, desta vez, deu vida à icônica Elphaba, de Wicked, em vídeos inspirados na adaptação cinematográfica do musical que acaba de chegar aos cinemas. À convite da Universal Pictures Brasil, Camila realizou a transformação com sua amiga, a influenciadora Jéssica Cardoso, que interpretou a personagem Glinda.

As produções acumulam 10,5 milhões de reproduções no Instagram e no TikTok, e reafirmam a habilidade de Camila em surpreender sua audiência. O sucesso dos novos vídeos representa mais um marco em um ano de enorme sucesso para Camila, cujas produções do projeto #HalloweenDaPudim somaram 180 milhões de visualizações nas redes sociais. Durante o mês de outubro, a influenciadora personificou personagens icônicos como as monstrinhas de Monster High, as bruxas de Abracadabra e o Cisne Negro, além de colaborações internacionais, como a parceria com Kat Graham, de The Vampire Diaries.

Consolidada como um dos maiores nomes da maquiagem artística no Brasil, a influenciadora celebra o crescimento de suas plataformas, somando mais de 25 milhões de seguidores no TikTok e 6,2 milhões no Instagram. Camila se mantém como um ícone criativo que inspira e cativa fãs de challenges e de makes ao redor do mundo.